مقتل أخطر إرهابيي «داعش» في عملية أمنية غرب كركوك

بغداد (وكالات)

أعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك مقتل أحد أخطر إرهابيي تنظيم «داعش»، وذلك في عملية أمنية مشتركة للشرطة الاتحادية و«الحشد العشائري»، بالقرب من ناحية «الرياض» غرب كركوك. وقال الفريق ركن قوات خاصة سعد حربيه إن «قواتنا قامت من خلال قوة من الفوج الأول تابعة للفرقة الثالثة للشرطة الاتحادية بتنفيذ مهمة أمنية في منطقة أم العظام قرب قرية القصر غرب كركوك، وأسفرت العملية عن قتل الإرهابي علي هاشم مولان، وهو أحد القيادات البارزة في عصابات داعش الإرهابية ضمن ما يعرف بولاية كركوك».

إلى ذلك، قالت خلية الإعلام الأمني العراقية، أمس، إن صاروخين سقطا في منطقتين في بغداد دون وقوع خسائر بشرية. وذكرت الخلية في بيان أن الصاروخ الأول، وهو من نوع «غراد» سقط في سوق شعبي بمنطقة «الإسكان». وأضافت «أما الصاروخ الثاني وهو من نفس النوع، فسقط في ذات الوقت على مدرسة أشور للبنين في منطقة الشعب، ما تسبب بأضرار بالسياج الخارجي للمدرسة».