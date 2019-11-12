تعطيل المدارس التونسية ووفاة طفلة جرفتها الأمطار

ساسي جبيل (تونس) لقيت طفلة تونسية حتفها أمس في ولاية جندوبة بعد أن جرفتها مياه الأمطار، تزامناً مع موجة تقلبات جوية تمر بها تونس، على ما أعلن الدفاع المدني.

وقال معز تريعة الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية (الدفاع المدني): «انتشل مواطنون جثة طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً بعد أن جرفتها المياه من أمام مدرسة بمنطقة فرنانة» في ولاية جندوبة. وتشهد العاصمة تونس وعدد من ولايات الشمال الغربي أمطاراً غزيرة منذ ليل الاثنين.

وقال المعهد الوطني للرصد الجوي: إن «مؤشرات الأمطار الرعدية المرفوقة بالبرد ستتواصل الساعات القادمة بأغلب الجهات، نجدد التذكير بضرورة الالتزام بالحذر خلال الساعات القادمة».

بالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة التربية التونسية تعليق الدروس في المعاهد والمدارس الحكومية والخاصة في 17 محافظة، وذلك «لتواصل تهاطل الأمطار الغزيرة وحرصاً على سلامة التلاميذ والإطار التربوي»، على أن تستأنف اليوم الأربعاء، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة.

إلى ذلك، دعت وزارة الداخلية مستخدمي الطرق إلى عدم المجازفة بالتوغل في أماكن تراكم المياه.

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