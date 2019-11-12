«تويتر» يحجب حساب نجل نصرالله

بيروت (وكالات) حجب موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، حساب جواد نصر الله، نجل الأمين العام لميليشيات «حزب الله» الإرهابية حسن نصر الله، المدرج على قائمة الإرهاب الأميركية.

وكتب على الصفحة المغلقة، إن «تويتر يعلق الحسابات التي تنتهك قواعد الموقع، ومن بينها: العنف، الإرهاب، التطرف العنيف، الاستغلال الجنسي للأطفال، الاعتداء، التحرش، التحريض على الكراهية، الانتحار، إيذاء النفس، الوسائط الحساسة، الرسوم العنيفة، خدمات غير قانونية وغيرها من المحظورات المرتبطة بالخصوصية».

وتأتي خطوة «تويتر» بعد عام على إدراج وزارة الخزانة الأميركية جواد نصر الله، على قائمة الإرهاب، في أكتوبر 2018.

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