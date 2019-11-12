الأمم المتحدة تدعو لتشكيل حكومة كفاءات في لبنان

بيروت (وكالات)

دعا مسؤول كبير بالأمم المتحدة لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة سريعاً تضم شخصيات معروفة بالكفاءة، مؤكداً أن مثل هذه الحكومة ستكون في وضع أفضل لطلب المساعدات الدولية، فيما طلب الرئيس اللبناني ميشال عون مساعدة الدول العربية للنهوض بالاقتصاد اللبناني مجدداً، جاء ذلك فيما استمرت المظاهرات لليوم الـ27 على التوالي في مختلف المناطق اللبنانية وعمد المحتجون إلى قطع الطرق ومنع دخول الموظفين للدوائر الرسمية.

ودعا يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، أمس، إلى تشكيل حكومة جديدة سريعاً تضم شخصيات معروفة بالكفاءة، مضيفاً أن مثل هذه الحكومة ستكون في وضع أفضل لطلب المساعدات الدولية. وقال في بيان بعد لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون: «الوضع المالي والاقتصادي حرج والحكومة والسلطات لا يمكنها الانتظار أكثر من ذلك لمعالجته». وحث كوبيش السلطات على أن تعطي الأولوية للاستقرار النقدي والمالي، بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة سريعاً تضم شخصيات معروفة بالكفاءة، مضيفاً أن مثل هذه الحكومة ستكون في وضع أفضل لطلب المساعدات الدولية وإعطاء الشعب اللبناني الثقة وحماية مدخراته.

بدوره، أطلع الرئيس عون سفراء دول مجموعة الدعم الدولية للبنان على الأوضاع الراهنة في البلاد والاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة. وعرض الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء المستجدات. وشرح للوفد وجهة نظره من الظروف التي يمر بها لبنان وموقفه من التطورات السياسية والأمنية والملابسات التي رافقت استقالة الحكومة والاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة تعمل على تحقيق الورقة الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المستقيلة. وتطرق عون إلى المطالب التي رفعها الحراك الشعبي وموقفه منها، والقوانين الإصلاحية التي تقدم بها منذ كان نائباً والتي أعاد التأكيد عليها مؤخراً.

وأعرب السفراء أعضاء الوفد عن دعم دولهم للبنان في هذه الظروف التي يمر بها، مركزين على أهمية تشكيل حكومة جديدة لمواكبة التطورات.

وفي سياق متصل، طلب الرئيس اللبناني مساعدة الدول العربية للنهوض بالاقتصاد اللبناني مجدداً. جاء ذلك خلال استقباله السفراء العرب المقيمين في لبنان، حيث عرض عليهم الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة في بلاده، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

ولا يزال الوضع السياسي ضبابياً، إذ أنه بعد مرور أسبوعين على استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع لم يبادر الرئيس ميشال عون إلى تحديد موعد لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة جديدة، ما يثير غضب المتظاهرين الذين يشككون بجدية السلطات تجاههم.

في غضون ذلك، حاول متظاهرون لبنانيون أمس، وبالتزامن مع إغلاق المصارف والمدارس أبوابها، منع موظفين من الدخول إلى مؤسسات عامة تلبية لإضراب عام دعوا إليه ضمن حراكهم الشعبي.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، بدأ المتظاهرون بالتوافد إلى شوارع مناطق عدة، بينهم طلاب الثانويات الذي انضموا الأسبوع الماضي بقوة إلى الحراك الشعبي المستمر منذ نحو شهر.

وتجمع عدد من الطلاب أمام وزارة التربية في «الأونيسكو» بيروت، وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية.

وحاول المتظاهرون إغلاق مؤسسات عامة فتحت أبوابها، مثل قصر العدل وسرايا حكومية عدة ومكاتب مؤسسة الاتصالات «أوجيرو» في مدن عدة. وفي منطقتي «المتن الأعلى» و«عاليه»، أقفلت المدارس الرسمية والخاصة والجامعات أبوابها، إلا أن الطريق الدولية في منطقة عاليه سالكة في كل الاتجاهات.

وفي طرابلس، أغلقت المؤسسات العامة أبوابها تزامناً مع إغلاق متظاهرين لطرق عدة في المدينة بحاويات النفايات فضلاً عن الطريق الدولي المؤدي إلى بيروت، كما أغلقت طرقاً عدة في منطقة عكار شمال طرابلس، وقطع المحتجون طريق «عام حلبا» بالكامل بعوائق حديدية وإطارات وأتربة، كما قطعوا الطريق البحرية في البحصاص، مقابل شركة «قاديشا» للكهرباء.

وجابت تظاهرة حاشدة شوارع عرسال وأُقفلت المصارف والمدارس والجامعات في منطقة «راشيا» والبقاع الغربي أبوابها والتزمت الأسواق بالإضراب.

وفي مدينة صور ومحيطها، أغلقت المصارف أبوابها أمام الزبائن كما أقفلت المدارس الرسمية، فيما شهدت بعض المدارس الخاصة يوم تدريس عادياً. وفي صيدا، لم تشهد المدينة أي قطع للطرقات، فيما أغلقت المدارس والجامعات والمصارف أبوابها، وعمد عدد من المحتجين إلى وضع ملصقات على مواقف السيارات تدعو إلى عدم الدفع.

وانضم موظفو المصارف وشركتي الاتصالات الخلوية للاحتجاجات معلنين إضرابهم.

واعتصم موظفو شركة «ألفا» أمام مبنى الشركة في منطقة «سن الفيل»، كما بدأ موظفو الشركتين المشغلتين في قطاع الخلوي إضراباً مفتوحاً وتوقفتا عن العمل في المراكز الرئيسية للشركتين وفي كل المناطق.

وقال رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج، إنه رغم الإضراب، إلا أنه سيتم تزويد أجهزة الصراف الآلي بالنقود اللازمة.

كما انضم أصحاب محطات الوقود إلى المحتجين، حيث اعتصموا أمام شركة تسليم المحروقات في مراكز «الجية والدورة والضبية وعمشيت وطرابلس»، احتجاجاً على تسليمهم المحروقات بالدولار، مطالبين تسليمهم بالليرة اللبنانية. ويشهد لبنان تظاهرات غير مسبوقة منذ 17 أكتوبر، شارك فيها مئات آلاف اللبنانيين الناقمين على الطبقة السياسية. ويشكو هؤلاء من الفساد المستشري وسوء الخدمات العامة وترهل البنى التحتية وفشل الحكومات المتعاقبة في حل الأزمات الاقتصادية.