الحكومة اليمنية: مصرون على إجهاض المشروع الحوثي

الرياض (وكالات)

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أمس خلال لقائه السفير الأميركي لدى اليمن كريستوفر هينزل أن الشعب اليمني وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية أكثر إصراراً من أي وقت مضى على استكمال جهود استعادة الدولة وإجهاض المشروع الحوثي. وشدد على أن استمرار أطراف إقليمية في دعم ميليشيات الحوثي الانقلابية وإطالة أمد الحرب في اليمن وتعميق المأساة والكارثة الإنسانية الناجمة عنها وهي الأسوأ في العالم، يتطلب موقفاً دولياً حازماً لوقف تدخلها في شؤون اليمن والكف عن دعم الميليشيات. واستعرض الأولويات على ضوء اتفاق الرياض والإسناد الدولي المطلوب لدعم التنفيذ بما يحقق تطلعات اليمنيين في تحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار المنشود. وأكد حرص حكومته على إحلال السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دولياً، متهماً الحوثيين بالتصعيد العسكري بإيعاز من داعميهم.

وأشاد عبدالملك، بالدعم الأميركي الثابت للحكومة اليمنية، ومواقفها الواضحة المساند لوحدة وسلامة أراضي اليمن. فيما هنأ السفير الأميركي الحكومة اليمنية بتوقيع اتفاق الرياض، مشيراً إلى أن ذلك يمهد الطريق لتمكين الحكومة من أداء دورها وتلبية تطلعات اليمنيين في المناطق المحررة، وأن الاتفاق خطوة هامة باتجاه إحلال السلام والاستقرار.

واستعرض عبدالملك أيضاً مع سفيرة ألمانيا الاتحادية لدى اليمن كارولا مولر، التطورات السياسية عقب اتفاق الرياض، وأشار إلى أن الاتفاق خطوة هامة باتجاه تصحيح الاختلالات المؤسسية والأمنية وترتيب أوضاع المناطق المحررة واليمن بشكل عام، وسيساهم بالتأكيد باتجاه تحقيق السلام الشامل في اليمن. وأكد أن الرئيس عبدربه منصور هادي وجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وستعمل الحكومة بنية صادقة مع قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن على تنفيذ ما نص عليه الاتفاق. وأضاف أنه في المرحلة القادمة سينصب جهد الحكومة على تفعيل مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات والأمن والاستقرار.

ومن جهته، قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي إن التوقيع على اتفاق الرياض وتوحيد الصف في إطار الشرعية يعتبر عاملاً أساسياً لضمان أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية والتصدي للمشروع الحوثي في اليمن. وجدد إدانته للتصعيد الأخير من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية بمدينة المخا ومديرية الدريهمي والذي أسفر عن سقوط ضحايا وتدمير المستشفى ومستودع الأدوية التابع لمنظمة «أطباء بلا حدود». وانتقد تهاون الأمم المتحدة في التعاطي مع هذه الانتهاكات والخروقات وإحجامها عن تسمية وإدانه الحوثيين كونهم المتسبب بها. وأشار إلى أن عدم تحميل الأمم المتحدة الميليشيات المسؤولية عن هذه الخروقات بشكل صريح وواضح سيتسبب في تمادي وتشجيع الحوثيين على الاستمرار في تعنتهم وانتهاكاتهم.

«مسام» ينتزع 1528 لغماً

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الحالي، من نزع 1528 لغماً منها 9 ألغام مضادة للأفراد، و438 لغماً مضادة للدبابات و1,061 ذخيرة غير متفجرة، و20 عبوة ناسفة. وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 103737 لغماً زرعتها ميليشيات الحوثي في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.