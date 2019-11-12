ترامب: سنزيد رسوما جمركية على بضائع الصين ما لم نتوصل لاتفاق تجاري

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بفرض الرسوم الجمركية على واردات صينية بشكل كبير إذا لم تبرم واشنطن وبكين اتفاقا تجاريا.

وقال ترامب، في كلمة أمام نادي نيويورك الاقتصادي، إن الولايات المتحدة قريبة من توقيع "المرحلة 1" من اتفاق للتجارة مع الصين. وأضاف أنه سيقبل فقط اتفاقا إذا كان في مصلحة بلاده والعمال الأميركيين، مؤكدا أن الصين بدأت بالفعل مشتريات كبيرة من المنتجات الزراعية الأميركية.

وعلى مدار أسابيع، دأب ترامب على القول إن البلدين قريبان من اتفاق قد ينهي حربهما التجارية التي ألحقت ضررا بالاقتصاد العالمي.

وأكد أيضا أن توقيع الاتفاق قد يحدث في منطقة ريفية بالولايات المتحدة.

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