الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي على غزة

دانت جامعة الدول العربية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، والذي ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى، استمراراً لمسلسل العدوان المتصاعد للاحتلال.

وحمل بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة، اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الحلقة من العدوان بارتكابها الجريمة النكراء فجر اليوم بكل نتائجها وتداعياتها، والتي تأتي في سياق محاولات إسرائيلية مكشوفة لتدفيع الشعب الفلسطيني أثمان مآزقها وأجنداتها من دماء أبنائه وتقويض الأوضاع في قطاع غزة المحاصر إلى مزيد من التدهور وجر المنطقة نحو المزيد من العنف والاضطراب الذي تتجاوز انعكاساته حدودها إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.

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وأكدت الجامعة العربية أن «هذه الجرائم، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، لن تزيده إلا إصراراً وصموداً وتمسكاً بأرضه، وهو ما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً وفاعلاً لوقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لهذا الاستهتار الإسرائيلي في استباحة الأرض والدم الفلسطيني وتحديه لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك شرائعه وقراراته».