كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اشتيه" يطالب بتدخل تدخل فوري لوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الصحة الفلسطينية: "شهيدان نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الشجاعية شرقي غزة".

تعد هذه أول عملية اغتيال إسرائيلية مباشرة في غزة منذ نهاية عدوان 2014، وفي السياق ذاته، سمع صوت صفارات الإنذار في غلاف غزة، وأغلق جيش الاحتلال طرقا في المناطق القريبة من القطاع.

كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتال بينيت، رفع حالة التأهب في المناطق الواقعة على بعد 80 كيلومترا من الحدود مع قطاع غزة بما يشمل القدس المحتلة لمدة 48 ساعة.

كما استدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات جنود الاحتياط، بجانب تفعيل تشغيل منظومة القبة الحديدية والجبهة الداخلية، وإرسال عدد من الدبابات والآليات العسكرية إلى الحدود مع قطاع غزة.

وأغلقت العديد من السفارات الأجنبية في مدينة تل أبيب أبوابها اليوم بسبب التطورات الأمنية.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتال بينيت، الثلاثاء، رفع حالة التأهب في المناطق الواقعة على بعد 80 كيلومترا من الحدود مع قطاع غزة بما يشمل القدس المحتلة لمدة 48 ساعة.

كما استدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات جنود الاحتياط، بجانب تفعيل تشغيل منظومة القبة الحديدية والجبهة الداخلية، وإرسال عدد من الدبابات والآليات العسكرية إلى الحدود مع قطاع غزة.

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وفي السياق ذاته، دعت السفارة الأمريكية في إسرائيل رعاياها إلى أخذ الحيطة والحذر الأمني بعد التصعيد العسكري في غزة.

وأعلنت السفارة، في بيان لها، أنه "بسبب استمرار إطلاق الصواريخ في غزة وجنوب ووسط إسرائيل، طلب مكتب سفارة الولايات المتحدة من الأفراد غير الضروريين المغادرة صباحا وتم تعليق خدمات التأشيرات والخدمات غير الطارئة لبقية اليوم".

وفي وقت سابق أغار جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الأهداف التابعة لحركة الجهاد الفلسطينية في قطاع غزة، في إطار "عملية نوعية"، ردت عليها الحركة بصواريخ على وسط وجنوبي إسرائيل.

وأوضح الجيش، في بيان، أن "من بين الأهداف التي تم استهدافها مجمع تدريبات ومواقع تحت الأرض لتخزين وإنتاج وسائل قتالية".

وتنذر العملية التي تُعَد الأولى منذ 5 أعوام ضد قيادات في حركة الجهاد بتصعيد في القطاع.

واعترفت "الجهاد" باغتيال القيادي بهاء أبو العطا وزوجته في قصف استهدف منزله بغزة، بينما قالت مصادر طبية إن 4 من أبنائه أصيبوا في الهجوم.

وإثر ذلك، أعلنت سرايا القدس، في بيان، استهداف مدينة تل أبيب وسط إسرائيل بقذائف صاروخية عدة.