كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بوليفيا المستقيل يصل المكسيك.. طالب لـ"اللجوء السياسى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل رئيس بوليفيا المستقيل، إيفو موراليس، مساء اليوم الثلاثاء، إلى المكسيك كطالب للجوء السياسى، التى منتحته إياه، الحكومة المكسيكية.

وأعلن الرئيس البوليفى المستقيل، فى وقت سابق من اليوم، أنه سوق يتوجه إلى المكسيك، وقبوله اللجوء السياسى الذى مُنح له.

وكتب موراليس، عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "إخوتى وأخواتى! أغادر إلى المكسيك... ممتن لمبادرة حكومة البلد الشقيق التى منحتنا حق اللجوء للحفاظ على حياتنا".

وكان الرئيس البوليفى موراليس، قد أعلن فى وقت سابق استقالته من منصب الرئاسة الذى انتخب لولاية رابعة، بعد اندلاع احتجاجات ضد نتائج الانتخابات التى جرت فى أكتوبر الماضى، كما أعلن رئيس مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ الاستقالة أيضا.

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