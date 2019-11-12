كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميشال عون: لم نتلقى ردا من المتظاهرين على مبادرة الحوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إنه لم يتم تلقي ردا من المتظاهرين على مبادرة الحوار.

وأعلن عون، خلال تصريحاته لوسائل إعلام لبنانية، مساء الثلاثاء، أن مشاورات رسمية بشأن تكليف رئيس الوزراء الجديد قد تنطلق الخميس أو الجمعة.

وأشار إلى أنه لا أحد يمكنه وضع فيتو على انضمام جبران باسيل إلى الحكومة.

ونوه بأنه لمس ترددا من سعد الحريري لتولي منصب رئاسة الوزراء.

حثت الأمم المتحدة لبنان يوم الثلاثاء على تشكيل حكومة تتسم بالكفاءة بما يجعلها في وضع أفضل لطلب مساعدات دولية، محذرة من أن البلاد في وضع مالي واقتصادي حرج.