وعود تركيا وقطر الإقتصادية "المريبة" في الصومال

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اجتمعت اللجنة الاقتصادية التركية الصومالية المشتركة مؤخرًا لفتح ملف الاستثمارات والتجارة التركية في الصومال، بينما تستغل أنقرة الفرصة في حملة تجارية جديدة.

حيث تستثمر أنقرة في علاقتها بمقديشو من خلال الوعود الاقتصادية التي تم التشكيك في مصداقيتها أثناء التدخل في الشؤون الأمنية والعسكرية.

كما تهدف الوعود التركية للصومال إلى إعطاء انطباع بأن أنقرة مهتمة بإعادة تأهيل البنية التحتية في الصومال من خلال بناء الطرق والمستشفيات والمدارس ودعم النظام التعليمي.

مع الهدف المعلن المتمثل في تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين. وقد حضر اجتماعات اللجنة وزير التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية الصومالي، جمال محمد حسن ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

وقال عكار إن اللجنة تشكل الأساس للأنشطة التعاونية في العديد من المجالات وخاصة التجارة والاستثمار. كما أشر حضور وزير الدفاع التركي إلى مجالات الاهتمام الأخرى.

وتشير التقديرات إلى أن التجارة بين الصومال وتركيا بلغ مجموعها 200 مليون دولار في عام 2018 لصالح تركيا، وفي عام 2003 بلغت 2 مليون دولار.

ويشك مراقبو الصومال في خطط تركيا لدعم الصومال مالياً، رغم أن مقديشو تواجه أزمة ديون حادة. حيث يبلغ الدين الخارجي للصومال حوالي 4.7 مليار دولار وهو مبلغ اعتبره صندوق النقد الدولي مستحيلاً على البلد تحمله.

وقال محللون إن نفوذ تركيا في الصومال، الخفي والعام، يمكن أن يعوق محاولات انتشال البلاد من الفوضى. يزعم أن أنقرة تؤجج الصراع بين القبائل والفصائل المتطرفة.

علاوة على ذلك، يبدو أن التدخل التركي في السياسة الصومالية أدى إلى عزل المؤيدين الإقليميين والدوليين مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن علاقة مقديشو غير المستقرة مع جيرانها، مثل إثيوبيا.

ومع ذلك، رحب حسن بالتعاون التركي مع الصومال، وخاصة من خلال الاستثمارات المباشرة.

كما تدير الشركات التركية وتدير الموانئ والمطارات الصومالية المهمة في محاولة من أنقرة لتعزيز موقعها في القرن الإفريقي.

وقد وقعت حكومتا البلدين اتفاقية توزيع متبادل للأراضي لبناء البعثات الدبلوماسية.

ومن جانبها، تزعم أنقرة أن تركيا أنقذت الصومال من أزمتها، التي كانت نتيجة 30 عامًا من الحرب الأهلية والإرهاب والجفاف.

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فقد حاولت تركيا إغراق السوق الصومالية بالمنتجات التركية، كما فعلت مع العديد من الدول العربية مثل تونس، حيث يلجأ الصوماليين إلى الصين والشرق الأوسط للحصول على واردات مماثلة.

وعلي صعيد آخر، يحذر القادة الصوماليون من القرارات التركية غير المتوقعة، متذكرين عام 2014 عندما حجبت أنقرة مساهمتها المالية المباشرة في ميزانية الصومال، مما حرم الحكومة الصومالية من الأموال لإعادة الإعمار.

كما أن المساعدات والقروض التي تسعى مقديشو للحصول عليها من المؤسسات المالية الدولية يمكن أن تقف في طريق طموحات أنقرة في القرن الأفريقي.

وقد صرح وزير المالية الصومالي عبد الرحمن بيلي في أكتوبر، إن بلاده ستمضي قدماً في الجهود المبذولة للحد من الفقر وتنفيذ مبادرة كبرى لإنشاء موانئ وطرق نقل إذا شطب المقرضون الدوليون ما يقرب من 5 مليارات دولار من الديون بحلول فبراير.

كما يدرس صندوق النقد الدولي تقديم المنح اللازمة لمعالجة المتأخرات في الصومال قبل اجتماع هذا الشهر. تعهدت العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بتقديم الدعم الكامل لتخفيف عبء الديون عن الصومال في "المستقبل القريب".

وقد عرضت بريطانيا والاتحاد الأوروبي وقطر دفع حوالي 150 مليون دولار من ديون الصومال لصندوق النقد الدولي، والتي يبلغ مجموعها حوالي 330 مليون دولار. شجعت وزارة الخزانة الأمريكية الدعم من أعضاء صندوق النقد الدولي الآخرين وتجري محادثات مع الكونغرس الأمريكي حول خطوات لشطب ديون الصومال التي تبلغ مليار دولار أمريكى.

وقال بيلي: "بمجرد شطب الديون، ستسعى الصومال للتفاوض على منح بقيمة 300 مليون دولار سنويًا على مدار السنوات الثلاث المقبلة". وقال إن المنح ستسمح للبلاد بالإنفاق على مشاريع الحد من الفقر وتحسين التعليم والرعاية الصحية ودعم إمدادات المياه والكهرباء والاستثمار في مشاريع البنية التحتية الأخرى.

وفقًا لخبراء القرن الإفريقي، فإن أنقرة والدوحة على الرغم من تحالفهما في سباق ساخن لانتزاع أكبر عدد ممكن من مشاريع النقل والموانئ والبنية التحتية في الصومال على الرغم من أن تركيا وقطر تشتركان في برنامج مشترك لدعم الجماعات الإسلامية السياسية في الصومال.

كشف تقرير إعلامي تركي مؤخراً عن تصدعات في التحالف التركي القطري في الصومال. نقل التقرير عن مصادر سياسية صومالية تأكيدًا على أن قطر كانت تتخذ مناصب في الصومال على خلاف مواقف تركيا.

وقالت مصادر مجهولة إن الخلاف وقع بشأن مسألة استكشاف الغاز في أنقرة في المياه الإقليمية القبرصية، خاصة في منطقة حصلت قطر على حق الاستكشاف من الحكومة القبرصية.

وقالت المصادر إن وفداً قطرياً إلى الصومال استخدم خطاب السياسة المعادية لتركيا الذي لفت انتباه المسؤولين الصوماليين وأثار الشكوك حول قوة الشراكة القائمة بين تركيا وقطر.