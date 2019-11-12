كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف: روسيا والصومال تؤكدان التزامهما المشترك بمكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ورئيس وزراء الصومال حسن علي خير على هامش منتدى باريس الثاني للسلام اليوم أكدا مجددا التزامهما بتنسيق مقاربات البلدين في الساحة الدولية لمكافحة الإرهاب.

كما أعلنت الوزارة في بيان "تم تأكيد التركيز المتبادل لموسكو ومقديشو على تعميق الحوار السياسي وتنسيق مناهج السياسة الخارجية في الساحة الدولية بما في ذلك مكافحة الارهاب".

ومن جانبه، أعرب لافروف عن دعمه لبعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، وأكد الحاجة إلى مواصلة الجهود لتحقيق سلام دائم في البلد الذي مزقته الحرب.

وأضاف لافروف، "الصومال دولة هشة محاصرة بالصراعات والإرهاب منذ عقود. يتم التغلب عليها مع العديد من الجماعات المسلحة، وأبرزها جماعة الشباب الإرهابية، التي تنتمي إلى تنظيم القاعدة (الجماعة الإرهابية المحظورة في روسيا).