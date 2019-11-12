كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء العراقي: لا يجوز تحميل حكومة عمرها سنة ملفات الفساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إن هناك مغالاة في تحميل حكومة عمرها سنة ملفات الفساد، مؤكدا بأن

الحكومة مسؤولة، ولكن الجميع أيضاً مسؤولون

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وأوضح عبد المهدي، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الثلاثاء، أن النشاط الاقتصادي ازداد خلال عهد حكومتنا، مضيفا: "حاولنا دائماً احتواء المظاهرات والبحث عن حلول".

وأشار إلى أن الأزمة الحالية يرافقها دخول عدد من المخربين حاولوا الاصطدام بالقوى الأمنية.

ونوه بأن التظاهر حق ولا نريد للمظاهرات إلا أن تخرج منتصرة، ولا نقوم بالتعرض للمظاهرات طالما هي سلمية.