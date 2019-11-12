كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 12/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || حزب العمال البريطاني يتعرض لهجوم الكتروني

تعرض حزب العمال البريطاني، لهجوم سيبراني واسع، اليوم الثلاثاء، أضر بجزء من جهود حملته للانتخابات العامة التي ستجري الشهر المقبل. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || ارتفاع ضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 7

استشهد فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت بيت حانون شمالي غزة، مساء الثلاثاء، ليصل عدد القتلى الفلسطينيين إلى 7. أخبار عالمية عاجلة اليوم || العراق: إلقاء القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين

أفادت وسائل اعلام عراقية، مساء الثلاثاء، إلقاء القنابل المسيلة للدموع بكثافة على المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد.

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