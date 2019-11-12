كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معارض تركي يكشف أهداف "أردوغان" الحقيقية من وراء استهداف الأكراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد فرهاد المعارض التركي، والقيادي بحزب الشعوب الديمقراطي التركي، إنّ الاجتياح التركي لشمال سوريا قبل أن يكون ضد سوريا هو ضد الأكراد.

وأكد في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، على ضرورة عدم إغفال التجارب التي حدثت بحق الأكراد بالأجزاء الأربعة من كوردستان، قائلا: "لا يجب أن ننسى مجزرة حلبجة وأنفال في كردستان العراق، إلى جانب ذلك لا يمكن نسيان مجازره في سوريا ضد الأكراد".

وأوضح أنّ تركيا ارتكبت أيضاً مجزرة "آمد سوروج ديرسم"، مبيناً أنّ آخر مجزرة لها كانت في "كراج القطار" في أنقرة، ولا يمكن أن ننسى المجازر التي وقعت في كوردستان.

ولفت "فرهاد" إلى أنّ هدف أردوغان هو بناء سلطنة عثمانية، حيث يعتبر شمال شرق سوريا حتى الموصل أراضي تركيا مستدلاً على ذلك، ما قاله وزير الداخلية سابقاً سليمان سويلو، الذي أوضح أن الخريطة التركية، تمتد من حلب إلى الموصل في العراق.

وبين "فرهاد"، أنه من جرائم أردوغان ضد الأكراد في سوريا مجزرة ربوسكي في عام 2011، التي راح ضحيتها 34 شخصا بينهم 26 طفلا، نتيجة القصف الطائرات التركية على المدنيين في مدينة شرناخ مجزرة سوروج في أرورفا و مجزرة انفجار كراج انقرة قبيل الانتخابات، وانفجار في أمد عندما كان سيد دميرتاش يخاطب الجماهير.

