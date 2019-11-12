كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير سوري: أردوغان منافق.. ويقتل كل من يخالفه في الرأي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء محمد عباس، نائب مدير الأكاديمية العسكرية السورية السابق، إن قوات الغزو التركي دخلت إلى سوريا في عام 2011 باستخدام الجيش التركية البديلة التي سميت حينها بالجيش الحر.

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستخدم جيوش بديلة من أجل الدخول لسوريا، وتطور حتى استخدم تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، ومجموعة قوات الثورة السورية، والجيش السوري الوطني الحر، كما يسميه أردوغان.

كما لفت نائب مدير الأكاديمية العسكرية السورية السابق، إلى أنهم يقتلون الجميع، ويقتلون كل من يخالفهم في الرأي، وهذا هو سلوك أردوغان والسلوك التركي.



وأكد اللواء عباس، على أن أردوغان تاجر منافق وتاجر كذاب، وأن تركيا الآن تحاول أن تستثمر في البعد الإنساني، مشددًا على أن الشعب السوري يمتلك إرادة المقاومة، لافتًا إلى أن هناك اشتباكات بين الجيش السوري والقوات التركية والجيش السوري البديل.

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