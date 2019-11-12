كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاتبة لبنانية: الحكومة الجديدة ستستعين بسياسيين غير مستفزين للشارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الكاتبة اللبنانية نجات شرف الدين، إن التظاهرات ما تزال مستمرة في معظم لبنان، وحركة الاتصالات مع السلطة لم تتوقف، لكن للأسف دون أي نتائج مرضية.

وتابعت "شرف الدين"، خلال حوارها مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الضغط الدولي لم يؤدى حتى الآن لتشكيل حكومة جديدة، لافتة إلى أن تشكيل حكومة تكنوقراط في لبنان أمر غير واقعي، لأن مثل هذه الحكومة ستعزل الأطراف السياسية التي كسبت شرعية بالانتخابات.

وأشارت إلى أن تشكيل حكومة تكنوسياسية هو التي سيتم التوافق عليها في نهاية الأمر، لأنها ستجمع بين مطالب الشارع والقوى السياسية في البرلمان اللبناني، وسيتم الاستعانة في هذه الحكومة بأطراف سياسيين غير مستفزين للشارع اللبناني.

