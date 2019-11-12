كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاتبة لبنانية: الحكومة الجديدة ستستعين بسياسيين غير مستفزين للشارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتابعت "شرف الدين"، خلال حوارها مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الضغط الدولي لم يؤدى حتى الآن لتشكيل حكومة جديدة، لافتة إلى أن تشكيل حكومة تكنوقراط في لبنان أمر غير واقعي، لأن مثل هذه الحكومة ستعزل الأطراف السياسية التي كسبت شرعية بالانتخابات.
وأشارت إلى أن تشكيل حكومة تكنوسياسية هو التي سيتم التوافق عليها في نهاية الأمر، لأنها ستجمع بين مطالب الشارع والقوى السياسية في البرلمان اللبناني، وسيتم الاستعانة في هذه الحكومة بأطراف سياسيين غير مستفزين للشارع اللبناني.
هذا وبدأت التجمعات الاحتجاجية في لبنان، مساء الخميس الموافق 17 من أكتوبر الجاي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب".
وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.
وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.
ويعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.