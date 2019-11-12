متهم بمحاولة قتل مفتش شرطة.. استئنافية طنجة تأجل النظر في ملف بارون المخدرات

أجلت استئنافية طنجة، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف عبد القادر الزرزوري بارون المخدرات الملقب بـ”بنحبلي” المتابع بمحاولة القتل العمد، لمفتش شرطة يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية والتسبب له في عاهة مستديمة، إلى غاية 16 نونبر الجاري، بعد تعذر حضور أحد الأطراف المشتكية.

وكان بنجبلي قد أدين ابتدائيا بـ10 سنوات سجنا نافذا، في شهر ماي الماضي، في ملف آخر يتعلق بالاتجار في المخدرات القوية، حيث كان يشكل 16 مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتورطه في قضايا الاتجار في المخدرات.

واعتقلت مصالح الشرطة القضائية لطنجة في فبراير الماضي “بنجبلي” بضواحي تطوان، وعثرت بحوزته على 28 كيلوغرام من مخدر الكوكايين و 310 غرام من الهيروين و 890 من قرص اكستازي، و1080 مخدر من نوع ريفوتريل ، إضافة إلى أسحلة بيضاء وهواتف محمولة و لوحات ترقيمة للسيارات مزورة ، و أقنعة وخصلات شعر مزورة كان يستعملها المتهم لتمويه عناصر الأمن.