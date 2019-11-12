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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني : الإستشارات لتشكيل الحكومة الجديدة تبدأ الخميس والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
عون
قال الرئيس اللبناني ميشال عون،الثلاثاء، أن الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد قد تبدأ الخميس، منوهاً إلى أن الحكومة المقبلة يجب أن تضم سياسيين وتكنوقراط.
كما لفت إلى أنه تم دعوة المتظاهرين للحوار دون تلقي جواب منهم .. مضيفاً أن أن مطالب الشعب محقة، ولذلك تجاوب الرئيس معهم ودعاهم للحوار.
إلا أنه أكد على أنه لا أحد يستطيع وضع فيتو على مشاركة جبران باسيل في الحكومة.
من جهة أخرى، لفت عون إلى أنه يجب العمل على برنامج من 3 نقاط لبناء الدولة، وهي: مكافحة الفساد، تحسين الوضع الاقتصادي، والتأسيس للدولة المدنية.
وأشار إلى أن لبنان اليوم بحاجة لحكم منسجم من أجل وضع خطة للتنفيذ، وعليه مكافحة الفساد، منوها إلى أنه في لبنان أشخاص لديهم الكفاءة للنهوض به.
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