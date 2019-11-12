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شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
صورة أرشيفية
دعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بعد العدوان العسكري الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة "العدوان العسكري الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة"، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.
وحملت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها اليوم الثلاثاء، "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير"، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
كما دعت المنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، على ضرورة "حمل إسرائيل على وقف انتهاكاتها واعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني، واحترام إلتزاماتها بموجب القانون الدولي".
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