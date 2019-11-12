ترامب: نراقب الشخص الثالث في قيادة "داعش"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعرف مكان الشخص الثالث في ترتيب القيادة بعد زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي الذي قتل الشهر الماضي.

وقال ترامب خلال جلسة أسئلة وأجوبة بعد كلمة في النادي الاقتصادي بنيويورك: "لدينا عين على الرجل الثالث له. هذا الرجل الثالث في ورطة كبيرة لأننا نعلم أين هو أيضا".

كان ترامب أعلن في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقتل البغدادي، مؤكدا أن العملية استغرقت ساعتين وشاركت فيها نحو 8 مروحيات.



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وأشار إلى أن الجيش الأمريكي لم يفقد أيا من قواته خلال عملية استهداف البغدادي، بينما قُتل العديد من مرافقيه.





وأضاف أن عملية استهداف البغدادي كانت ضمن أولويات إدارته لوقت طويل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة بحثت عن زعيم داعش لسنوات.

وأكد أنه تم التأكد من هوية جثة أبوبكر البغدادي، لافتا إلى أن القوات لاحقته حتى وصل إلى نهاية نفق ثم فجر نفسه.