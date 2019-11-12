استقالة وزيرة الأشغال الكويتية إثر استجواب بالبرلمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت وزيرة الأشغال العامة الكويتية جنان بوشهري، الثلاثاء، استقالتها خلال جلسة استجوابها في مجلس الأمة من جانب النائب عمر الطبطبائي.

جاءت الاستقالة بعد توقيع 22 نائبا بطرح الثقة في الوزيرة عقب جلسة استجوابها بالبرلمان.

وصرح مصدر برلماني بأن مؤيدي طرح الثقة في الوزيرة جنان بوشهري تجاوزوا الـ25 اسما، وجاء ذلك بعد أن وقع 22 نائبا على طلبين لطرح الثقة بوزيرة الأشغال، لكنهما لم يقدما بشكل رسمي بعد، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وقال النائب عمر الطبطبائي خلال الاستجواب: "إن وزيرة الأشغال تراخت في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ما كبد الدولة خسائر فادحة".

وأضاف أن الوزيرة "تعرقل مشاريع البنية التحتية وهي من أهم عناصر تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي، وتقول إن الدورة المستندة هي التي تعطل تنفيذ مشاريع أعمال الطرق، ولكن التقارير الداخلية تثبت عكس ذلك".