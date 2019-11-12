القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الثلاثاء، أن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة تبدأ الخميس المقبل.
وقال الرئيس اللبناني، في حوار تلفزيوني، إن الحراك بدأ بمطالب اقتصادية بسبب الضرائب المفروضة على المجتمع ثم تحول إلى مطالب سياسية.
وشدد على ضرورة محاربة الفساد وحماية المال العام، لافتا إلى أنه على الحكومة بذل مزيد من الجهود لتحقيق الإصلاحات.
وأشار إلى أن الإدارة السياسية في لبنان تحتاج إلى وقت لاكتساب ثقة الشعب، ملمحا إلى أنه تمت دعوة المتظاهرين للحوار، مستطردا "لم نتلق جوابا منهم".
وأكد أنه طالب بتشكيل المنظومة القضائية، وفقا للكفاءة وبعيدا عن الاختلافات السياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اللبناني: مشاورات تشكيل الحكومة تبدأ الخميس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.