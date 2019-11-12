الرئيس اللبناني: مشاورات تشكيل الحكومة تبدأ الخميس المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الثلاثاء، أن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة تبدأ الخميس المقبل.

وقال الرئيس اللبناني، في حوار تلفزيوني، إن الحراك بدأ بمطالب اقتصادية بسبب الضرائب المفروضة على المجتمع ثم تحول إلى مطالب سياسية.

وشدد على ضرورة محاربة الفساد وحماية المال العام، لافتا إلى أنه على الحكومة بذل مزيد من الجهود لتحقيق الإصلاحات.

وأشار إلى أن الإدارة السياسية في لبنان تحتاج إلى وقت لاكتساب ثقة الشعب، ملمحا إلى أنه تمت دعوة المتظاهرين للحوار، مستطردا "لم نتلق جوابا منهم".

وأكد أنه طالب بتشكيل المنظومة القضائية، وفقا للكفاءة وبعيدا عن الاختلافات السياسية.