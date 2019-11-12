أكاديمي إماراتي: إنهاء الخلاف الخليجي مع قطر قريباً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

قال الأكاديمي الإماراتي "عبدالخالق عبدالله"، مساء اليوم الثلاثاء، إن حل الخلاف الخليجي مع دولة قطر، بات قريبًا.

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وكتب عبدالخالق عبدالله في تغريدة له عبرة موقع التغريدات القصيرة "تويتر": ”أبشركم بتطورات مهمة لحل الخلاف الخليجي بأقرب مما تتوقعون“، ولم يورد الأكاديمي الإماراتي في تغريدته المقتضبة، تفاصيل أكثر.

والأسبوع الماضي قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش إنه آن الأوان لقطر أن تحل أزمتها مع جيرانها في الخليج ومع مصر.

وأبدى قرقاش في تغريدة على تويتر استغرابه من استمرار الهجوم الإعلامي القطري على السعودية، داعيًا الدوحة إلى أن تركن للهدوء والحكمة.

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطعت علاقاتها مع قطر، في الخامس من حزيران/يونيو 2017؛ على خلفية اتهام الدوحة بتمويل ”الإرهاب“.