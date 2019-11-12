شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الرئيس اللبناني: الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نقلت وكالة أنباء روسيا اليوم، في نبأ عاجل لها منذ قليل، قال الرئيس اللبناني "ميشال عون"، إن الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة، مضيفا أن ذلك يستدعي حكومة جديدة.



وأضاف عون في مقابلة تلفزيونية، أنه طالب بالحوار مع المحتجين لتجاوز الأزمة، مؤكدا أن الحوار ما زال مطلوبا ولا بد منه.

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