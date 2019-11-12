عادل عبدالمهدي يدافع عن حكومته ويؤكد محاولتها إحتواء المظاهرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

دافع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، عن حكومته التي يتهمها الاف المتظاهرين العراقيين بالفساد، مؤكداً محاولتها إحتواء المظاهرات .



جاء ذلك في كلمة تلفزيونية القاها مساء اليوم على الشعب العراقي .

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وأعتبر تحميل حكومة عمرها أشهر ملفات الفساد أمر مبالغ فيه .. لافتاً إلى أن الفساد ملف أساسي في العراق ويجب معالجته وأن الفساد تراك كثيراً بسبب كعكعة النفط .

وأشار إلى أن حكومته تواجه ملفات تراكمية من حكومات سابقة .. مضيفاً أن العراق بحاجة لحركة إصلاحية كبيرة لسد كل منافذ الفساد وتعديل صيغة قانون الانتخابات العامة .

وتحدث عبدالمهدي عن التظاهرات التي أكد أنها حق، وقال ولا نريد للمظاهرات إلا أن تخرج منتصرة" .. لافتاً إلى أن هناك تحليلات تقول أن العراق سيدخل في صراع شيعي شيعي .

ويرى عبد المهدي أن الأزمة الحالية في العراق لا تتعلق بالخدمات العامة .. مؤكداً أن الحكومة تعمل من خلال موازنة مخصصة للعام السابق .