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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عادل عبدالمهدي يدافع عن حكومته ويؤكد محاولتها إحتواء المظاهرات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
دافع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، عن حكومته التي يتهمها الاف المتظاهرين العراقيين بالفساد، مؤكداً محاولتها إحتواء المظاهرات .
جاء ذلك في كلمة تلفزيونية القاها مساء اليوم على الشعب العراقي .
وأعتبر تحميل حكومة عمرها أشهر ملفات الفساد أمر مبالغ فيه .. لافتاً إلى أن الفساد ملف أساسي في العراق ويجب معالجته وأن الفساد تراك كثيراً بسبب كعكعة النفط .
وأشار إلى أن حكومته تواجه ملفات تراكمية من حكومات سابقة .. مضيفاً أن العراق بحاجة لحركة إصلاحية كبيرة لسد كل منافذ الفساد وتعديل صيغة قانون الانتخابات العامة .
وتحدث عبدالمهدي عن التظاهرات التي أكد أنها حق، وقال ولا نريد للمظاهرات إلا أن تخرج منتصرة" .. لافتاً إلى أن هناك تحليلات تقول أن العراق سيدخل في صراع شيعي شيعي .
ويرى عبد المهدي أن الأزمة الحالية في العراق لا تتعلق بالخدمات العامة .. مؤكداً أن الحكومة تعمل من خلال موازنة مخصصة للعام السابق .
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