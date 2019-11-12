شكرا لقرائتكم ترمب: نراقب الشخص الثالث بترتيب قيادة داعش ونعرف مكانه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، في كلمة أمام نادي نيويورك الاقتصادي، أن واشنطن تراقب الشخص الثالث في ترتيب القيادة بعد البغدادي وتعرف مكانه.

وكان المتحدث الرسمي الجديد باسم التنظيم أبو حمزة القرشيّ أعلن في تسجيل صوتيّ على حسابات متطرفة على موقع تلغرام مقتل أبو بكر البغدادي، كما أكد مقتل المتحدث الرسمي لداعش أبا الحسن المجاهد، مضيفاً أن مجلس شورى التنظيم بايع أبو إبراهيم الهاشمي القرشي زعيماً جديداً للتنظيم.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في 27 أكتوبر الماضي، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي وعدد كبير من عناصره، في عملية خطرة جداً نفذتها القوات الأميركية الخاصة وحدها، استهدفت مكانه في قرية باريشا في ريف محافظة إدلب في سوريا.

وأوضح ترمب أن نتائج اختبارات الحمض النووي أثبتت أن الجثة تعود للبغدادي.