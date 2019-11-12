حزب أردوغان ينهار.. الاستقالات تتوالى فى حزب العدالة والتنمية بتركيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوالى الاستقالات فى صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، فى ظل الإدارة السيئة للرئيس رجب طيب أردوغان وقياداته، التى استبعدت عددا من رموز الحزب خلال الفترة الأخيرة، وكان أخرها استقالة رئيس محافظة أماسيا ورئيس المنطقة المركزية بالمحافظة من صفوف الحزب.
وقالت منصات تركية معارضة أن رئيس محافظة أماسيا التركية، محمد أونك، ورئيس المنطقة المركزية بالمحافظة نجم الدين توبكسال، أعلنا استقالتهما، اليوم الإثنين، عبر حسابتهما الرسمية على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة.
ونقلت عن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، إركان كاندمير، تأكيده أنه قدم تقارير للرئيس التركى ورئيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان، حول المؤسسات التابعة للحزب، مؤكدًا أنه من المتوقع حدوث استقالات جديدة داخل صفوف العدالة والتنمية خلال الفترة المقبلة، وأعقبت تصريحاته إعلان كل من أونك وتوبكسال استقالتهما من الحزب.
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