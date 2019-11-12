بعد توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين.. المغرب يتكلف ببناء ملعب في موريتانيا

وقع وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، اتفافية تعاون، مع وزير التشغيل والشباب والرياضة الموريتاني، الطالب ولد سيد أحمد، بشنقيط الموريتانية، على هامش الدورة التاسعة لمهرجان المدن القديمة، الذي يشارك فيه المغرب كضيف شرف.

وتنص الاتفاقية الموقعة بين الوزيرين، بناء ملعب رياضي متعدد الاختصاصات بالعاصمة نواكشوط، يتولى المغرب تكاليف بنائه، علما أن عبيابة أكد إنشاء ملعبيين رياضيين للقرب من فئة “أ”، وتكوين أطر رياضية من موريتانيا.

وأشارت تقارير إعلامية موريتانية، أن الملعب الجديد الذي يضم كرة القدم، وكرة السلة، فضلا عن أماكن أخرى للترفيه، سيكون الثاني بعد الملعب الذي أعلنت حكومة موريتانيا تشييده العام الماضي، حيث سيبدأ العمل به بداية يناير القادم، مع العلم أن البلد يستعد لاستضافة كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة، عام 2021.