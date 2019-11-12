أعلن موقع “يوتيوب”، أخيرا، أن شروط استخدامه قد تغيرت، وأنه من الممكن أن يعلق حسابات المستخدمين وقنواتهم أو ينهي نشاطاتها بصفة دائمة.
ويتوصل مستخدمو “يوتيوب” عبر حساباتهم في “الجيمايل”، بشكل تدريجي، منذ أيام، برسائل توضح أن البنود الجديدة التي ينطلق العمل بها في 10 دجنبر المقبل، تتيح لإدارة “يوتيوب” تعليق القناة أو إنهاء نشاطها في حالة اعتقدت، وفق تقديرها، أن توفير الخدمة للحسابات غير مجد تجاريا.
البند الجديد، الذي وضعه “يوتيوب” ضمن سياسته، كتب بصيغة فضفاضة، جعلت صناع المحتوى قلقين، إذ إن الشروط الجديدة غير واضحة، ولا يمكن معرفة هل حساباتهم مجدية تجاريا، أم لا، وبالتالي يبقى التقدير لإدارة “يوتيوب”، ما يجعلهم مهددين، خصوصا أن منهم من أصبح دخل “فيديوهاته” مصدر رزقه الأساسي.
كانت هذه تفاصيل خبر يهم صناع المحتوى المغاربة..”يوتوب” يغير سياسة استخدامه وتهديد بإنهاء أنشطة القنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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