الحسوني يعتذر عن نعت الهيلالي بـ”القرد” – صور

اعتذر أيمن الحسوني، لاعب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، عن وصفه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، بكر الهيلالي، لاعب نهضة بركان، بـ”القرد”.

وكان الحسوني قد شارك عبر تطبيق “ستوري” على “أنستغرام”، صورة له رفقة زميليه في الفريق الأحمر، إسماعيل الحداد، ووليد الكرتي، بالإضافة إلى الهيلالي، لاعب النهضة.

وظهرت الصورة المذكورة، مرفوقة في نصفها العلوي بتعليق “غابت الأسود” في إشارة إلى ثلاثي الوداد، بينما ضم الجزء السفلي منها، تعليق “فظن القرد أنه ملك الغابة”، إشارة منه إلى لاعب نهضة بركان.

يذكر أن مباراة بطل المغرب أمام النهضة البركانية، المؤجلة عن الأسبوع الخامس من البطولة الاحترافية، التي جرت، الأحد الماضي، شهدت طرد الهيلالي، لاعب الفريق البركاني، ويحيى جبران من جانب الوداد.

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واتخذ نهضة بركان عقوبة انضباطية في حق الهيلالي، على خلفية تلقيه البطاقة الحمراء أمام الوداد، إذ أوقفه لمباراتين، مع غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.

وانتهت المواجهة بفوز الضيوف بهدف دون رد، وقعه المدافع البوركينابي “يوسوفو دايو”، ليرتقي بفريقه إلى المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، مع مباراتين ناقصتين.