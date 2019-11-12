استقالة وزيرة الأشغال العامة الكويتية قبل سحب الثقة 

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

وزيرة الأشغال العامة الكويتية

أعلنت وزيرة الأشغال العامة الكويتية جنان رمضان بوشهري، اليوم الثلاثاء، استقالتها من منصبها في مجلس الأمة (البرلمان) تفادياً لطرح الثقة بها بعد استجواب عاصف من أحد النواب



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بوشهري، وهي أيضاً وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، قولها "من ھذه المنصة أعلن تقدیم استقالتي لأنه مع الأسف الشركات وأصحاب النفوذ أقوى من الحق". وقالت إنها تقف الیوم "برأس مرفوعة" في مواجھة أصحاب النفوذ، معربة عن فخرھا واعتزازھا بكل قرار اتخذته للحفاظ على حق الدولة.

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خاضت الوزيرة منذ صباح، اليوم الثلاثاء، استجواباً مقدماً من النائب عمر الطبطبائي الذي يتهمها بإساءة استخدام السلطة والتعسف وإهدار المال العام وسوء الإدارة في أزمة الطرق بعد تعرض طرق الكويت لأضرار فادحة بسبب الأمطار التي هطلت بغزارة العام الماضي.

وأصبحت الحكومة الكويتية في مرمى اتهامات نيابية لا تنتهي بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالممتلكات جراء أمطار غزيرة وسيول في أنحاء البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واستقال على إثرها وزير الأشغال العامة في حينها حسام الرومي.

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم، أن 10 نواب تقدموا بطلب لطرح الثقة بالوزیرة بوشهري.

والاستجوابات البرلمانية أداة رقابية قوية يستخدمها أعضاء مجلس الأمة الكويتي في مواجهة أعضاء الحكومة، وعادة ما تتسبب في أزمات سياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتؤدي في بعض الأحيان إلى استقالة وزراء أو استقالة الحكومة بأكملها أو حل البرلمان. ويخوض وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح الليلة استجواباً ثانياً من النائب رياض العدساني.