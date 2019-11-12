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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إصابة 6 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي شرق خان يونس والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
صورة أرشيفية
أكد مراسل قناة روسيا اليوم، في نبأ عاجل منذ قليل، إصابة 6 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على مزرعة دواجن شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة على منطقة زراعية في بيت حانون شمالي قطاع غزة.
وأعلنت إسرائيل تشديد إجراءات التأهب في منطقة غلاف قطاع غزة وعدة مدن إسرائيلية، بعد اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا فجر اليوم في غزة.
وأفاد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية الجنرال كميل أبو ركن، بأنه بناء على تطور الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، تم إغلاق معبري إيرز وكرم أبو سالم، وتقليص مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 6 أميال حتى إشعار آخر.
وأعلن الجيش الإسرائيلي تعطيل المدارس ووقف حركة القطارات وإغلاق الطرق الرئيسية المحاذية للقطاع، كما أعلن عن رفع حالة التأهب وفتح الملاجئ في المستوطنات تحسبا للرد على اغتيال أبو العطا.
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