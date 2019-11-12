الإرياني: أناشيد الميليشيات تكشف حقيقة مشروعها الخبيث

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

الإرياني

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الأناشيد التي انتجتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران تكشف حقيقة مشروعها الخبيث الذي يجتر معه أحقاد أكثر من الف عام، وذلك في تعليقه على أنشودة للميليشيات أعاد نشرها على حسابه في تويتر .



وأشار الإرياني، إلى أن خطير الميليشيات لا يقتصر على اليمن فقط بل يمتد ليشمل دول الجوار .. محذراً من مدى التضليل والتعبئة التي تمارسها بحق عناصرها تحت شعارات دينية ومذهبية متطرفة .

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وأضاف "تجارب اليمنيين مع المليشيا الحوثية تؤكد ان السلام الذي تتحدث عنه وتسوق له أطراف دولية واقليمية مجرد استراحة محارب لامتصاص الخسائر والتقاط الأنفاس واعادة ترتيب الصفوف والتوسع من جديد، فيما مرجعيتها الايرانية تحيك خيوط المؤامرة للوصول الى الهدف المنشود" .

وأكد أن الدولة حاولت تحويل هذه المليشيا التي صاغت بنيتها العقائدية على فكرة القتال والغزو الفكري والتوسع الى حزب سياسي وادماجهم في المجتمع فبائت كل المحاولات بالفشل بما فيها اتفاق السلم والشراكة، ومن مدرسة في قرية بصعدة الى ان احتلت صنعاء وعدد من المحافظات .

وجدد الإرياني الدعوة لكل ابناء اليمن الشرفاء للعمل سوياً مع الحكومة الشرعية بدعم واسناد من التحالف بقيادة اشقائنا في السعودية لإنقاذ اليمن وشعبه الذي عانى الويلات منذ انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من ايران،وما يزال يعاني من جرائم وانتهاكات هذه المليشيا الارهابية .