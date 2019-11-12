رئيس الوزراء اليمني يوجه باتخاذ جميع الإجراءات لمكافحة حمى الضنك في تعز

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، وزارة الصحة والسلطة المحلية بمحافظة تعز، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة مرض حمى الضنك الذي انتشر مؤخرا في تعز.



جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الثلاثاء، محافظ تعز، نبيل شمسان، حسبما أفادت وكالة سبأ الرسمية .

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة معالجة الاسباب التي ادت الى معاودة انتشار حمى الضنك، بما في ذلك الاهتمام بالجوانب البيئية والنظافة والتخلص بشكل آمن من مخلفات القمامة.. مؤكدا اهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية في هذه الظروف، للاهتمام بالجوانب الصحية والبيئية ومختلف الخدمات الاخرى التي تمس حياة ومعيشة المواطنين اليومية.

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واطلع رئيس الوزراء من محافظ تعز، على الأوضاع في المحافظة وسير تنفيذ مشاريع صيانة الطرق التي تربط العاصمة المؤقتة عدن بمدينة تعز، إضافة الى المشاريع المدرجة ضمن خطط الحكومة.

وقالت إحصائية لمكتب الصحة في محافظة تعز أن عدد وفيات مرض الكوليرا إرتفع إلى 100 شخص وأكثر من 50 ألف حالة إصابة .

وذكرت الإحصائية، أنه كان لمديريات التعزية والمسراخ ومقبنة والشمايتين النصيب الأكبر منها.

وشهدت مدينة تعز وضعا صحيا مزريا بعد انتشار مرض الكوليرا، وحمى الضنك، بشكل كبير في أحياء المدينة ومديريات ريف محافظة تعز.