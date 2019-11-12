قذائف الحوثي تطال المستشفى الريفي وأحياء سكنية جنوب التحيتا بالحديدة

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

الحوثيين

شنت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن قصفاً مدفعياً عنيفا على مدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.



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وقالت مصادر محلية إن المليشيات قصفت الأحياء السكنية في المدينة بقذائف مدفعية الهاون الثقيل بشكل عنيف.

وأكدت المصادر سقوط 3 قذائف هاون بالقرب من المستشفى الريفي ، وقذائف أخرى سقطت في الأحياء الجنوبية لمدينة التحيتا ، مخلفة حالة من الخوف والذعر في صفوف السكان.

يشار الى أن مليشيات الحوثي صعدت من وتيرة انتهاكاتها وخروقاتها للهدنة الأممية لوقف اطلاق النار، بإستهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بشكل همجي وعشوائي في مختلف مناطق محافظة الحديدة.