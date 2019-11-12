شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تقصف مواقع المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 استهدفت مليشيات الحوثي المدعومة من ايران مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة غرب اليمن بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وذكر مصدر عسكري ميداني في الجبلية ان المليشيات استهدفت مواقع القوات شرق المنطقة بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 بشكل مكثف وعنيف منذ صباح اليوم وحتى ساعات العصر. Advertisements وأضاف المصدر ، أن عناصر المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة من مناطق تمركزها صوب المواقع من عيار 14.5 وعيار 12.7 وبالإسلحة القناصة. فيما أطلقت المليشيات نيران أسلحتها على مواقع أخرى جنوب المنطقة من سلاح معدل البيكا ومن سلاح الدوشكا من ساعات الظهيرة وحتى اللحظة.

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