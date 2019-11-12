مقتل وإصابة 9 مدنيين في عين العرب السورية

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

صورة أرشيفية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل وإصابة 9 أشخاص جراء استهدافهم بالرصاص الحي من قبل عناصر الدورية التركية التي تتجول برفقة دورية عسكرية روسية في ريف مدينة عين العرب (كوباني)".

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ووفقاً لمعلومات للمرصد فإن عناصر الدورية التركية أطلقوا النار على الأهالي المدنيين الذين كانوا يرشقون الدورية المشتركة بالحجارة والأحذية تعبيراً منهم عن استياءهم من الاتفاق الروس التركي.

ونشر المرصد السوري أنه رصد تسيير دورية روسية تركية جديدة شمال سوريا، حيث بدأت الدورية الخامسة من نوعها ضمن ما يعرف باتفاق "بوتين وأردوغان” صباح الثلاثاء، وهي تتجول الآن في ريف مدينة عين العرب (كوباني).

ونشر المرصد السوري خلال الإثنين، أن القوات التركية ونظيرتها الروسية أنهت الدورية المشتركة الرابعة ضمن مناطق شمال وشمال شرق سوريا، حيث تجولت الدورية الجديدة في ريف الدرباسية الجنوبي والجنوبي الغربي، في قرى تورات وتربة وكركند وبركفرى والغنامية والقرمانية وسلام عليك وقرى أخرى، قبل أن يعودوا إلى مركز الانطلاق في شيريك ومنها إلى الأراضي التركية.

وأبلغت مصادر المرصد السوري أن أهالي القرى التي تجولت فيها الدورية، عمدوا إلى رشقها بالحجارة والخضار الفاسدة والأحذية، في مشهد يتكرر مع تسيير دورية مشتركة تعبيراً من المواطنين عن رفضهم للاتفاق الروسي التركي.