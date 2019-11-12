شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ثلوج وطقس بارد في ولايات أمريكية تسفر عن سقوط قتلى وإلغاء رحلات وتحذير من شتاء قارس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:21 مساءً, 12 نوفمبر 2019 م المناطق - وكالات داهمت كتلة هوائية قطبية شمالية عدداً من الولايات الأميركية محملة بالثلوج، وشهدت بعض المناطق تساقطاً كثيفاً للثلوج خاصة في ولايات إنديانا وميشيغان وفيرمونت.

وقالت سلطات الإنقاذ الأمريكية في عدة ولايات أن الطقس السيء تسبب في قتل ثلاثة أشخاص في ولاية ميشيغان، وفي كنساس قتلت فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً.

وشهدت حركة الطيران والنقل في جميع هذه الولايات إشكاليات عدة، حيث ألغيت نحو أكثر من 1200 رحلة طيران في شيكاغو بعد تساقط الثلوج بارتفاع 15 سنتميترا.

وقال كيفن بيرك من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية: إن الكتلة الباردة التي ضربت هذه الولايات تعدّ نموذجية لو كانت في شهر يناير، ولكن قدومها في نوفمبر يعني احتمالية تحطيم أرقام قياسية بالبرودة خلال المدة الحالية.

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