رئيس الوزراء العراقي يقر باستخدام الرصاص الحي في المظاهرات.

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقر رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، باستخدام الرصاص الحي في المظاهرات الاحتجاجية التي تعم البلاد. وأضاف عبدالمهدي ، خلال حديث تليفزيوني، أنه تمت إحالة استخدام الرصاص الحي ضد المتحتجين إلى القضاء. وأعرب رئيس الحكومة العراقية عن أسفه لسقوط ضحايا من المتظاهرين وقوات الأمن خلال الاحتجاجات. Advertisements وأكد أن قضايا الفساد في البلاد متراكمة وقديمة، لافتا إلى الحاجة إلى حركة إصلاحية كبيرة داخل البلاد لمكافحة الفساد.

وألمح إلى أن الفساد ملف أساسي يجب معالجته عن طريق مواجهة المنظومات التي تشجعه. ودخلت المظاهرات الاحتجاجية في العراق يومها الـ19 في ظل اضطرابات أمنية غير مسبوقة أوقعت أكثر من 319 قتيلا ونحو 15 ألف مصاب منذ انطلاق المظاهرات الشعبية في الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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