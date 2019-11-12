ألمانيا تضبط مواد صناعة متفجرات بحوزة 3 دواعش

قالت نادية نيسين، المدعية العامة في مدينة فرانكفورت وسط ألمانيا، مساء الثلاثاء، إن ٣ من عناصر "داعش"، ألقي القبض عليهم في وقت سابق اليوم، حصلوا بالفعل على مواد كيميائية لصناعة متفجرات وتنفيذ هجوم في البلاد.



وفي وقت سابق اليوم، قال الإدعاء العام في بيان إن الشرطة نفذت حملة مداهمات في ولاية هيسن وسط البلاد، واعتقلت ٣ أشخاص من مؤيدي تنظيم "داعش" بينهم تركيان، بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي يهدد أمن البلاد"، مضيفا أن قائد المجموعة هو شاب ألماني من أصل مقدوني يبلغ من العمر ٢٤ عاما.

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وفي تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد"، قالت نادية نيسين "لدينا دلائل على حصول الشاب البالغ من العمر ٢٤ عاما، على مواد كيميائية لصنع متفجرات".، وتابعت "كما حصلت المجموعة على مواد وأدوات أخرى تستخدم في نفس الغرض".

وأكدت أن المجموعة كانت تحاول الحصول على أسلحة نارية باستخدام الإنترنت، ولفتت إلى أن الادعاء العام والشرطة كانت تتتبع خطوات المشتبه بهم منذ أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي وقت سابق قال بيان الإدعاء العام إن الموقوفين خططوا لتنفيذ هجوم بالمتفجرات والأسلحة النارية في منطقة الراين وسط البلاد، بهدف قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين

وشارك في حملة المداهمات في مدينة افنباخ وسط ألمانيا 170 فرد من أفراد الشرطة.