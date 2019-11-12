سلطنة عمان مرحبة باتفاق الرياض: يمهد لتسوية يمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت سلطنة عمان، الثلاثاء، بجهود السعودية في التوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعربت وزارة الخارجية العمانية، في بيان، عن أملها في أن يمهد الاتفاق للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة الحالية في اليمن.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء الماضي، "اتفاق الرياض"، ما يدشن مرحلة جديدة من وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

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وحضر مراسم التوقيع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

ووجّه "اتفاق الرياض" الذي رعته المملكة العربية السعودية بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي ضربة موجعة للمخططات الإخوانية التي عملت طيلة الفترة الماضية على تغذية شق الصف اليمني، خدمة للانقلاب الحوثي.