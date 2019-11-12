"قلق" أمريكي فرنسي إزاء تطوير إيران برنامجها النووي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أعربا، الثلاثاء، عن قلقهما إزاء تطوير إيران برنامجها النووي.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي ونظيره الفرنسي أكدا تعاونهما بشأن الأزمة في سوريا.

وكان الرئيس الفرنسي قد كشف في وقت سابق، الثلاثاء، أنه سيجتمع مع نظيره الأمريكي قبل قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" بلندن في 4 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

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وقال ماكرون على تويتر إنه أجرى "مناقشة ممتازة عبر الهاتف" مع ترامب، وإنهما تحدثا بشأن سوريا وإيران وحلف الأطلسي.

وأضاف "اتفقنا على أمور كثيرة وسنجتمع قبل قمة حلف الأطلسي في لندن".

وكان الرئيس الفرنسي قد قال إن "ما نعيشه حاليا هو موت سريري لحلف شمال الأطلسي"، مرجعا ذلك إلى الابتعاد الأمريكي وسلوك تركيا العضو في الحلف.