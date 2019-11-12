انت الان تتابع اردوغان: الجهادي الاميركي العالق على الحدود مع اليونان "ليس مشكلتنا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء إن الجهادي الاميركي المفترض العالق في المنطقة العازلة بين تركيا واليونان "ليس مشكلتنا".

واضاف في تصريح متلفز "لا يهمنا ما إذا كان عالقا على الحدود أم لا .. وليس مشكلتنا إذا سمحوا له بالدخول أو لا".

وجاء تصريحه ردا على سؤال حول جهادي اميركي مفترض قالت تركيا انها قامت بترحيله الاثنين.

وصرح مسؤول تركي لوكالة فرانس برس ان الرجل رفض اعادته إلى الولايات المتحدة وطلب التوجه إلى اليونان.

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وأضاف انه أمضى الليل في المنطقة العازلة على الحدود بين البلدين على أطراف محافظة ادرنة التركية.

ولم يتضح السبب الذي جعل تركيا تعتقد ان اليونان ستقبل بمواطن أميركي.

وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية ان الوزارة "على علم بالتقارير حول اعتقال السلطات التركية لمواطن أميركي" ولكنه لم يقدم معلومات إضافية بسبب قوانين الخصوصية.

وانتقدت تركيا الدول الغربية بسبب رفضها استقبال عناصر تنظيم الدولة الإسلامية المعتقلين في أراضيها.