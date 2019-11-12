وكالة الطاقة الذرية: إيران انتهكت الاتفاق النووي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فيينا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير جديد أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو، لتؤكد بذلك أنها اتخذت خطوة إضافية في انتهاك الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى.

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وقال تقرير الوكالة، إن إيران زادت أيضا من مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى 372.3 كجم، ارتفاعا من الحد الأقصى البالغ 202.8 كجم الذي تم النص عليه في الاتفاق النووي الذي يستهدف تقليص تخصيب اليورانيوم الذي يمكن استخدامه لصنع وقود نووي أو مواد لصنع أسلحة نووية.

وأضاف «أعدت موقعا جديدا لاختبار أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في التخصيب في انتهاك للاتفاق المبرم مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والولايات المتحدة».

وأشار وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بعد مقابلة نظيريه الفرنسي والبريطاني في باريس، مجددا إلى نية الدول الأوروبية بالتمسك بالاتفاق، وقال «ما زلنا نريد التمسك بالاتفاق، لأنه من الأفضل أن يكون هناك اتفاق، ولكن ما تفعله إيران يقلقنا كثيرا».