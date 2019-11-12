إردوغان يكرر تهديداته بغزو أوروبا بالإرهابيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أنقرة

كرر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تهديداته لأوروبا ودول العالم بأنه سيطلق عليهم الإرهابيين، وقال أمس، إن بلاده ستواصل إعادة مسلحي تنظيم داعش الموقوفين لديها إلى بلدانهم، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في مواقفه تجاه تركيا.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عنه القول، قبل المغادرة إلى الولايات المتحدة، في زيارة تستمر يومين، إن تركيا «ستواصل إعادة إرهابيي داعش إلى بلدانهم، ولا يعنينا استقبالهم أو رفضهم لهذه العناصر».

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وحث الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في مواقفه إزاء تركيا، وقال موجها الحديث للتكتل «عليكم إعادة النظر في مواقفكم تجاه تركيا التي تحبس هذا العدد من عناصر داعش في سجونها وتضبطهم في الجانب السوري»، وأضاف «لا تحاولوا تخويف تركيا بشأن التطورات في قبرص، فنحن لا نهتم بذلك، ونواصل طريقنا».

وعلى صعيد العلاقات مع الولايات المتحدة، أعرب إردوغان عن أمله في «بدء مرحلة جديدة مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقضايا الأمنية».

وحول تطورات الأوضاع في شمال سوريا، قال إردوغان «نرغب في مواصلة الجهود الصادقة التي قمنا بها مع الولايات المتحدة وروسيا»، لكنه أكد أن «الولايات المتحدة وروسيا لم تتمكنا من تطهير الشمال السوري من الإرهابيين، وسنقيم هذا الأمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين».