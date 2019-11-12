مقتل 4 فلسطينيين في هجمات إسرائيلية على غزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - غزة
ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى أربعة أمس، جراء سلسلة هجمات تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.
وذكرت المصادر أن شابا يبلغ من العمر 25 عاما قتل، وأصيب ثلاثة آخرون في غارة إسرائيلية على أطراف شمال قطاع غزة، وذكر شهود أن ثلاثة شبان آخرين أصيبوا بجروح مختلفة جراء الغارة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الهجوم استهدف عناصر ينتمون إلى منظومة إطلاق القذائف الصاروخية التابعة للجهاد الإسلامي في شمال القطاع.
وقتل المسؤول البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبوالعطا «42 عاما» وزوجته في استهداف إسرائيلي لمنزله في غزة فجر أمس، ولاحقا قتل فلسطيني وأصيب آخر في غارة إسرائيلية استهدفتهما بينما كانا يستقلان دراجة نارية في شمال القطاع.
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