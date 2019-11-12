هجمة سيبرانية تضرب حزب العمال البريطاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ لندن
أعلن حزب العمال البريطاني أمس، عن تعرض منصاته على الانترنت، لهجوم الكتروني «متطور وواسع النطاق»، ولكنه فشل في اختراق أنظمة الأمن الخاصة به.
وجاء الهجوم على منصات حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا أمس الاثنين، أثناء قيام الحزب وغيره من الأحزاب السياسية البريطانية الأخرى، بحملات قبيل الانتخابات العامة المقررة في 12 ديسمبر المقبل.
وقال متحدث باسم الحزب في بيان له: «شهدنا هجوما الكترونيا متطورا وواسع النطاق على منصات حزب العمال الرقمية».
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