السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن استقالة الرئيس البوليفي إيفو موراليس تشكل لحظة مهمة للديمقراطية في نصف الكرة الغربي. Advertisements وأضاف ترمب «بعد 14 عاما في الحكم ومحاولته الأخيرة لتجاوز الدستور وإرادة الشعب، فإن رحيل موراليس يحافظ على الديمقراطية ويمهد الطريق للشعب البوليفي لإسماع أصواته». وتابع أن الولايات المتحدة تشيد بالشعب البوليفي لمطالبته بالحرية، وبالجيش البوليفي لالتزامه بالقسم أمام الشعب وبالدستور. وأوضح ترمب أن تلك الأحداث «تبعث إشارة قوية للنظامين غير الشرعيين في فنزويلا ونيكاراجوا بأن الديمقراطية وإرادة الشعب ستسودان دائما».



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كانت هذه تفاصيل خبر ترمب يصف أحداث بوليفيا بـ«لحظة مهمة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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