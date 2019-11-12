6 أطفال حصيلة المجزرة الحوثية في الصلو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ارتفعت حصيلة المجزرة الحوثية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في مديرية الصلو إلى أكثر من 6 أطفال بين قتيل وجريح، بعد قصف الميليشيات الإرهابية للقرى السكنية في مديرية الصلو جنوب شرق محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

وأكد موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم الجيش اليمني أن قذيفة صاروخية سقطت على أحد المنازل في قرية الشرف بمديرية الصلو، مما أسفر عن استشهاد الطفلة رحمة فارس عبده الشيبة، وإصابة خمسة أطفال آخرين.

ولفتت المصادر إلى أن الأطفال الذين أصيبوا كانت إصاباتهم خطرة للغاية، والعدد مرشح لزيادة عدد الوفيات، مشيرة إلى أن اثنين من الجرحى أخوان للطفلة رحمة التي ارتقت شهيدة.

من جهة أخرى، تواصل قوات الجيش الوطني التقدم في جبهة صبرين شرقي محافظة الجوف، وسط انهيارات واسعة في صفوف ميليشيات الحوثي المتمردة.

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وأكد أركان حرب محور الجوف العميد صادق العكيمي في تصريح نقله موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم الجيش أن قوات الجيش الوطني أحكمت سيطرتها بشكل كلي على مواقع أم الحجار وجبال صبرين بمديرية خب والشعف، والطويلات، نافيا أن تكون الميليشيات قد استعادتها كما تروج لذلك في إعلامها، ولفت إلى أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع الميليشيات الحوثية، في جبلي «الطائرة»، و»الأطحال»، وكبدتها خسائر كبيرة في العدد والعدة.

من جانبه أكد العقيد في اللواء 155مشاة ربيع القرشي أن قوات الجيش تمكنت من التقدم والسيطرة على عدد من المواقع في الجبهة ذاتها من بينها موقع «الطويلات»، وكبدت الميليشيات المتمردة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

في اتجاه آخر، كشف تقرير فريق الرصد التابع لمؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان عن 889 حالة انتهاك حوثي لحقوق الإنسان في مناطق سيطرة الميليشيات خلال الشهر الماضي.

وتنوعت الانتهاكات بين القتل المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري الذي طال المدنيين، بالإضافة إلى تهديدات زراعة الألغام وجرائم القنص التي ما زالت تطارد المدنيين وتقلق مضاجعهم واقتحام وتفجير المنازل السكنية الخاصة بالمواطنين، بالإضافة إلى المباني والمنشآت الحكومية والخاصة وما في حكمها.

ضحايا الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين:

889 حالة انتهاك

87 حالة قتل

45 رجلا قتلوا

10 نساء قتلن

7 أطفال بين القتلى

مشاهدات يمنية: